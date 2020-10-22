台鐵傳出44公分斷軌未依規定通報，竟還讓列車通過。行政院發言人丁怡銘表示，蘇揆已交待交通部長林佳龍，除了嚴懲失職人員，也要儘速向他提出報告。

台鐵事故頻傳，5月19日時，成功站還被發現有44公分斷軌，還有列車行駛通過，引發重大鐵道公安疑慮，林佳龍也為此大怒。

丁怡銘說，政院看到林佳龍有提出相關宣示，除了嚴懲失職人員，蘇揆也會請交通部儘快做相關的安全措施，提出檢討儘快向蘇揆報告。

(中時 )