台鐵斷軌 蘇揆：交通部嚴懲、速提報告 13:052020/10/22 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 政院指蘇揆要求林佳龍速提斷軌報告(政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵傳出44公分斷軌未依規定通報，竟還讓列車通過。行政院發言人丁怡銘表示，蘇揆已交待交通部長林佳龍，除了嚴懲失職人員，也要儘速向他提出報告。 台鐵事故頻傳，5月19日時，成功站還被發現有44公分斷軌，還有列車行駛通過，引發重大鐵道公安疑慮，林佳龍也為此大怒。 丁怡銘說，政院看到林佳龍有提出相關宣示，除了嚴懲失職人員，蘇揆也會請交通部儘快做相關的安全措施，提出檢討儘快向蘇揆報告。 (中時 ) #林佳龍 #台鐵 #報告 #通過 #列車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南方澳斷橋最終調查報告 最快11／27前發布 09:522020/10/21 生活 盧秀燕：南屯坐擁捷運4站、重劃區，全面發展 10:572020/10/21 區域情報-台中 遭爆苛刻員工 果菜批發市場總經理：絕無此事 13:042020/10/21 寶島 綠議員陳文昌：蘇貞昌唬林姿妙 18:072020/10/21 政治 鐵路高架宜蘭要出錢 綠議員批蘇唬林 04:102020/10/22 地方新聞 鐵路高架化自籌54億 宜縣逐年編列 04:102020/10/21 地方新聞 泰公開講／劉泰英：勞動基金 靠交通建設補血 07:352020/10/21 政治 外埔園區 明年辦世界蘭展 04:102020/10/22 地方新聞 519成功斷軌案 台鐵局長下令懲處層級無上限 20:012020/10/21 生活 台鐵明年估虧32.4億元 將研議「合理票價」 12:252020/10/22 生活 政治熱門新聞 美國大選「已成定局」 他曝最終結果：麻煩要出現了 - 政治 黃捷解職日倒數？罷捷總部驚爆「收穫滿滿」！ - 政治 韓國瑜一發文就7萬人按讚 「國民黨大咖」忍不住說重話 - 政治 美大選前台海會開戰嗎？「澎湖王」吐驚人真相 - 政治 美國大選最新民調出爐 台網友驚呼：押錯寶了？ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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