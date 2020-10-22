明明少子化，但私立小學仍發生年年擠破頭的怪象。市議員陳文政22日質詢指出，許多選擇私小的家長並不富裕，都是雙薪家庭，孩子放學時家長都在上班；呼籲教育局應找具有教師證投入課後輔導的工作，讓台中課後輔導品質提升。

市府教育局長楊振昇說，鼓勵學校邀請儲備教師參與課後照顧服務。

陳文政指出，孩子放學時間父母還在上班，是現在許多家庭都會遇到的問題，家長們只能付出更多金錢，送孩子到私小或補習班，來保障孩子的課輔品質。目前部分市立小學也有提供課後輔導，但大多是學校老師兼任；在工時太長、壓力太大下，現行課後輔導的品質也難以讓家長安心。

陳文政說，我們國家有許多專業教育人才，因正式教師職缺稀少，年年流浪全國四處考試，平時代課代理工作也缺乏保障；教育局應找到這些具有教師證，卻沒有舞台發揮的專業教育工作者，提供更優渥、更有保障的工作條件，邀請他們投入課後輔導的工作，讓台中的課後輔導品質提升。

教育局長楊振昇表示，現代許多雙薪家庭有托育需求，市府將研議如何結合儲備教師照顧學童，也可讓儲備教師累積經驗，未來對參加正式教師甄選也有幫助；教育局鼓勵學校邀請儲備教師參與課後照顧服務，以利降低學校老師工時，也呼應家長托育需求，並提供儲備教師教學經驗場域創造三贏局面。

(中時 )