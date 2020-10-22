全球供應鏈重組，經濟部已鎖定台美供應鏈四大策略性合作領域，包括：半導體、通訊、AI等尖端科技產業、綠能及創新產業、健康戰備產業，及開發全球市場。在開發全球市場方面，規劃台灣製造和美國品牌及技術的合體，打造一個世界性的行銷網絡，共同進軍及布局印太地區，形塑出全新的供應鏈和龐大的新商機。

經濟部今（22）日在行政院會報告「全球供應鏈重整下的台美夥伴關係」，經濟部表示，全球經貿情勢正在快速變化，供應鏈重組已經是不可逆轉的趨勢；在這個關鍵時刻，正是台美深化合作的最有利時機。而台積電規劃到美國投資設廠，更是台美戰略合作的指標性案例。

經濟部強調，未來幾年，台美如果能夠落實在四大策略性領域的合作，產業專家估計，至少可以為美國創造以千億美元計算的附加價值，以及數十萬乃至百萬人以上的工作機會，向製造業重返美國的目標邁進一大步，而台灣也可以從台美合作中進一步鞏固在全球供應鏈的關鍵地位。

在全球供應鏈中，經濟部指出，台灣在高階硬體製造方面擁有不可取代的關鍵優勢，同時又是美國可信賴、安全的合作夥伴，而美國是全球高科技發展的龍頭，美國政府更積極推動「製造業重返美國」，未來雙方若能結合彼此的優勢，在供應鏈重整上加強合作，相信一定可以創造出讓臺灣再起、讓美國經濟壯大的巨大經濟效益。

經濟部強調，台美供應鏈合作，可以從最具互補性、最有利的部分優先推動，包括：半導體、通訊、AI等尖端科技產業、綠能及創新產業、健康戰備產業，及開發全球市場，是現階段最具潛力、也可預期有龐大效益和長期願景的策略性合作領域。

經濟部說，台美之間可以透過貿易或對彼此的投資，建立戰略夥伴關係，追求雙方各自希望達成的目標。

在四大策略性合作領域中，經濟部說，目前已有許多重要的實際範例，例如電動車龍頭特斯拉供應鏈，就證明了製造業重返美國，還有投資台灣、台灣產業升級轉型，完全能夠互惠互利，不相衝突。在尖端科技範疇，台灣半導體製造的強項，結合美國技術及研發的優勢，透過彼此的貿易與投資，都能更進一步的發揮和擴大。

行政院長蘇貞昌在聽取報告後裁示，深化台美經濟合作，共同推動供應鏈重整，是現階段政府最重要施政項目之一，也是整個行政團隊必須全力以赴的重點工作。經濟部、經貿談判辦公室及各相關部會，要持續規劃及推動和美國經濟戰略對話和協商，並盡快提出產業策略性合作的計畫，搭建國內業者與美商合作平台，為建構台美戰略夥伴關係作出積極努力。

(工商 )