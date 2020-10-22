喜愛麵食的朋友，也許《利居家鄉小吃》對你並不陌生！原本隱身在台中北平路上的巷子裡，店面不大，但到吃飯時間，排隊人潮總是延伸到馬路上，後來店面擴大營業，店已從原本的北平路搬至漢口路，人潮依舊絡繹不絕。

◆ 位於漢口路的新址，空間變得更寬敞、明亮。(圖片來源：觸mii編輯部)

這間以麵食為主的老店，蔥油餅是他們家的招牌，每當向老闆預訂座時位，你都會看到經驗老道的老師傅正在後面忙著煎蔥油餅，現點現做，是這裡的特色。除了蔥油餅，這裡的小米粥、酸辣湯、牛肉麵也頗受歡迎，除了絕對「能吃飽」的大份量，廚房師傅給料不手軟，以平均90~100元的價格來說，CP值簡直高到破表；喜歡吃重口味的朋友，可以點「五更腸旺」。這裡的五更腸旺十分夠味，料也是給好給滿，想絕對是下飯好朋友。

◆ 店內招牌「蔥油餅」 (圖片來源：觸mii編輯部)

◆ 「𦵇油雞」是必點小菜之一 (圖片來源：觸mii編輯部)

◆ 用料不手軟、味道十足的「五更腸旺」 (圖片來源：觸mii編輯部)

◆ 酸辣湯餃 (圖片來源：觸mii編輯部)

值得一提的是，若你是百分之百的麵食控，建議可以點一份他們的「單餅」！單餅其實非常普通，就是所謂的「餅皮」，但它厲害的地方在於，餅皮在爐檯上炕得剛剛好，一口咬下，你可以吃到麵粉最原始的甜味與香味，這種滋味，可能是懂吃的麵食控才能體會了。

◆ 懂吃的人才明白的美味「單餅」 (圖片來源：觸mii編輯部)

在《利居》你吃不到什麼山珍海味，但能吃到樸實無華的家常味。

◆ 圖片來源：觸mii編輯部

》店家資訊

地址：台中市北區漢口路三段139號

電話：(04)2291-4812

時間：11：00 ~ 14：30、17：00 ~ 21：00

(中時新聞網)