日本首相菅義偉即將結束東南亞國家四天的訪問。菅義偉周三在雅加達的記者會上指出，日本反對任何加劇南海衝突的行動，強調所有國家在南海的議題上不是訴諸武力，而是在國際法的基礎上達成和平解決方案。

菅義偉曾在周一出發訪問越南時表示，日本反對加劇東海和南海的衝突緊張，並補充表示，日本並非要以「亞洲版北約」來遏止特定國家。

菅義偉進行上任以來首次外交訪問，為期四天。在周三記者會中指稱，日本所提倡的自由開放印太構想並非針對特定國家，重申完全沒有考慮建立所謂亞太版的北約。

在菅義偉的東南亞行程前，日本發起一「四方」的會談，參與方包括印度、澳洲、日本和美國的非正式組織，美國認為其為抵抗中國影響力的堡壘。中國已指稱該四方團體為「迷你版北約」，只在抵制中國。

除了經濟合作考量，包括協助日企供應鏈的生產基地重組，菅義偉此次越南和印尼外交行程更多意義為安全上的擔憂，菅義偉曾表示，日本有決心保衛日本領土、領海和空域。而菅義偉更在對與中國深層經濟聯繫以及國家安全顧慮之間，必須作出平衡的考量。

(時報資訊)