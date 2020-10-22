隔晚美股走弱，連續4天收紅的恆生指數，早盤開低59點後，一度失守百日線約24713點位置，指數便震盪走低。開盤後近1小時，恆指擴大跌勢大跌近200點，回測50日線約24581點支撐。之後，逢低買盤介入推升大盤向上，但未站上百日線。恆生指數早盤暫收24699.11，下跌55.31點，跌幅0.22%。國企指數(H股)則收復萬點失土，早暫收10047.16點，下跌30.62點，跌幅0.3%。

港股早盤扮演撐盤重心，首推大型金融族群。建設銀行漲3%，工商銀行亦漲2.6%。至於中美貿易大戰開打至今，夾在中間裡外不是人的匯豐控股，目前疲弱股價似乎見到光明燈。中國大陸駐英大使劉曉明推文表示，中國大陸為包括匯豐在內國際企業，創造更多機會。市場解讀是匯豐控股利多消息，不過其股價早盤表現含蓄，僅小漲0.2%。

電信類股出現獲利回吐賣壓，早盤普遍下跌。前一個交易日急拉的中國聯通，一度回檔重挫10.3%，中國電信大跌6.5%，中國移動則跌2.6%。

(時報資訊)