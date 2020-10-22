半導體測試設備廠愛德萬測試（Advantest）今（22）日舉行年度記者會，台灣ATE業務銷售事業處資深副總經理吳萬錕認為，受惠5G及晶圓先進製程需求帶動系統單晶片（SoC）測試需求，明年測試設備需求健康、營收可望穩健成長。

對於今年半導體測試設備市況，吳萬錕引述研調機構VLSI數據指出，由於測試需求強度增加，帶動測試設備營收成長超過IC單位。其中，系統單晶片（SoC）自動化檢測（ATE）測試設備需求持穩、估年增6％，分檢機和探針卡設備需求亦小幅增加，符合產業發展趨勢。

至於記憶體測試設備需求則隨景氣周期上下波動，起伏相對較大。吳萬錕指出，記憶體測試設備主要受韓系大廠動向影響，今年狀況屬於穩健成長，由於上半年市況需求暢旺，預期今年記憶體測試設備市場規模可望年增達50％、達10億美元。

吳萬錕指出，因基期較高加上貿易戰影響，去年半導體測試設備銷售衰退15.4％至55億美元，今年在記憶體測試需求強彈帶動下，預期將反彈9.9％至61億美元。受惠5G應用及先進製程布建驅動帶動，明年可望續增2.5％至62億美元。

吳萬錕表示，台積電積極布局3奈米及以下晶圓先進製程，帶動測試設備長期需求，資本支出亦呼應晶圓代工產業先進製程發展趨勢。隨著前段先進晶圓產能增加、且測試時間拉長，均有助帶動後段測試設備需求。

吳萬錕預期，明年系統單晶片測試設備需求健康，5G及晶圓先進製程為2大主要長期驅動力。DRAM及NAND Flash則帶動記憶體測試設備需求，預期LPDDR5等新產品可帶動整體需求穩健成長，分檢機和探針卡設備需求亦將持穩。

(時報資訊)