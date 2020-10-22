網路直播當道，成為政策、商品、個人主張的傳播平台，中華白絲帶關懷協會今公布台灣青少兒直播族個資隱私與上網趨勢調查報告，發現7成7青少兒天天上網，且對於陌生網友身分辨識僅54.8分，不及格。對此，民進黨立委邱志偉表示，除透過推動網際網路視聽服務管理法立法外，同時將請行政部門更重視學生網路使用風險意識問題，甚至不排除未來學校安排類似課程，有系統建立網路使用安全意識。

中華白絲帶關懷協會昨與邱志偉舉行記者會，公布2020台灣青少兒直播族個資隱私與上網趨勢調查報告，政治大學傳播學院教授黃葳威指出，此次調查為全台152所大學、高國中小進行分層抽樣調查，分析14146份有效問券，有7成7以上青少兒直播族每天上網，但對陌生網友身分辨識度最低，其次，對於網路任何資料可否認意複製使用且不著名出處等上網安全知能也呈現不足的情況。

黃葳威說，青少兒上網時間管理連續3年不及格，網路智慧財產權部分亦低於70分，對於網路訊息判斷能力也不佳，甚至容易因製作梗圖，形成二次創作，相較去年，青少兒對網路謠言、學校上網規範及個資隱私有退步跡象，尤其是為追求流量，對陌生網友來者不拒，是比較危險的部分。

該報告建議，青少兒應規劃上網時間，做自己的主人，任何網路訊息應檢視查驗評估，分辨訊息真偽；製作梗圖或尋找素材應注重智慧財產權，避免再創侵權；此外，因應新興網路議題推陳出新，教育方面應更新網安教材，並提醒留心個資隱私，拒絕網路剝削。

邱志偉表示，網路使用行為衍生亂象可以透過法律規範，網際網路視聽服務管理法目前進入第2公聽會，未來會有詳細法律條文規範；同時，學生對資訊判斷較薄弱，因此必須加強父母對孩子網路行為重視及學校教育，讓孩童從小有系統建立網路使用安全意識。

(中時 )