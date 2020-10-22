傷害縮小。晶圓代工大廠聯電遭到美國司法部控訴涉及侵害營業秘密法案，原本被預期可能面臨 200 億美元(5600億台幣)罰款。但聯電今日表示，已向美國法院提出建議量刑書狀，根據與司法部討論，合理預期罰金為6000萬美元(17億台幣)，此解決方案尚待法院核准。

聯電今天發布重訊，表示有持續跟美國司法部商討可能的解決方案，期望在最短的時間內達成結論，預期法院近日開庭審理本案。公司和美國司法部各向法院提出解決方案以及相關建議量刑書狀。書狀內容包含請求法院處以較輕的罪名及罰金美金6000萬元。根據雙方的討論，合理預期可能解決金額為美金6000萬元。

經濟部長王美花今天面對詢問表示，這是個案問題，並不了解，不適宜發表意見。

聯電2016年協助中國福建晉華開發32奈米DRAM 製程，因台灣美光 3 名高階主管轉任聯電，早疑商業間諜問題，引發一場台、美、中 3 地司法控訴，最重聯電可能被罰200億美元，如經協商金額較預期大減。

(中時 )