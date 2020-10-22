明顯就是醫療疏失還不被重視！一名女子在網路上哭訴，自己到診所打自費流感疫苗遭護士認錯人，竟把別的病患的消炎針打到她手臂上，事後發現打錯針護士只一直說著「還好還好⋯」道歉並補打疫苗，但原PO因為這2針慘在家中病了兩天，難受到下不了床，然而診所事後竟推託是疫苗反應，只願意退疫苗費用，讓原PO又氣又難過不知道該不該收。

原PO臉書「爆怨2公社」表示，不知道是消炎針還是流感疫苗，讓她全身疼痛、發燒、頭暈、乏力、想吐、嗜睡，長達兩天的時間都下不了床，「第二天還不能動的時候，真的在哭了，抱著我媽哭⋯」，原PO爸爸發現嚴重性後，氣得打1922告知診所打錯針一事，但接電話的人不僅不重視還在偷笑，讀了打疫苗的相關反應後，提醒多喝水就好，讓原PO傻眼「額⋯這不是重點吧⋯」，之後發怒換人接電話才重視此事。

原PO說，診所護理師在打針前完全沒有確認身分，也沒有「3讀5對」的SOP，嘆道「好險我沒有過敏反應，好險只是消炎針，如果是一位有過敏反應的人？不是消炎針呢？是要靠運氣的嗎？」

對此，網友紛紛留言，「這不是錢的問題了，是醫療疏失！」、「打錯針情節嚴重會死人的，還好個屁，打之前不用確定患者和複誦注射藥名？」、「我大弟打錯針，就離開我們了…找誰賠」、「正常打針前護士都會先確認名字、針劑給你看，才會施打，他肯定有疏失」。

(中時新聞網)