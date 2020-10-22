台灣基進立委陳柏惟近日受訪時表示，「罪犯是每個人的責任」，引發爭議。國民黨前立委孫大千今天在臉書大酸說：「聽完了3Q委員的談話，我實在慶幸不是基進黨的黨員，否則我可能會羞愧到想一頭撞死。這樣的貨色到底是怎麼當選立委的？」

孫大千說，3Q委員的奇妙主張如下：

第一，「不只是精神疾病患者，甚至是罪犯，都是我們每一個人的責任。」但是，為什麼我們每一個人還要為罪犯負起責任呢？平凡無辜的善良百姓要為罪犯負起責任，這樣說的通嗎？

第二，「我們現在的社會氛圍，只會把罪犯丟給政府。」這不是廢話嗎？如果不是由政府來處理犯罪問題，保障人民的人身安全，我們要政府來幹什麼呢？罪犯不丟給政府，難道是丟給基進黨嗎？

第三，「我們的國家從來沒有教過你殺人，只有之前國民黨政府殺過人。」這段話聽起來完全是一個被仇恨蒙蔽理智的草包，不管大小事，都要把國民黨拖進來打一頓。難道在3 委員如此有限的腦容量當中，除了國民黨以外，就沒什麼好罵的嗎？

第四，「當人民覺得，這是政府的責任，不是我的責任的時候，本身就已經跟民主制度脫節了。」所以政府是沒有責任的，一切都是人民的責任嗎？倘若如此，要政府來幹什麼？要立委來做什麼？

他說，聽完了如此荒唐可笑，匪夷所思的論點，他只有一個問題：把這樣兩光的貨色推上立法委員的寶座，究竟是誰的責任？

(中時 )