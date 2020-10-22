新北市消防局今（22日）上午11時許獲報，中和區連城路與景平路交叉路口發生瓦斯漏氣，派出6車16人前往現場灑水降溫，目前已通知瓦斯公司尋找瓦斯洩漏點。

警消指出，目前封閉景平路與泰和街、連城路與中和路、中山路與景平路、連城口與安邦街口等4個路口。

新北市消防局今（22日）上午11時許獲報，中和區連城路與景平路交叉路口發生瓦斯漏氣。（翻攝照片）

(中時 )