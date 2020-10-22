新北中和驚傳瓦斯外洩 警消封閉4路口 13:082020/10/22 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市消防局今（22日）上午11時許獲報，中和區連城路與景平路交叉路口發生瓦斯漏氣。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市消防局今（22日）上午11時許獲報，中和區連城路與景平路交叉路口發生瓦斯漏氣，派出6車16人前往現場灑水降溫，目前已通知瓦斯公司尋找瓦斯洩漏點。 警消指出，目前封閉景平路與泰和街、連城路與中和路、中山路與景平路、連城口與安邦街口等4個路口。 新北市消防局今（22日）上午11時許獲報，中和區連城路與景平路交叉路口發生瓦斯漏氣。（翻攝照片） (中時 ) #瓦斯 #路口 #景平路 #連城路 #中和 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Corolla Cross新上市 接單挑戰7千台 04:102020/10/22 財經焦點 宏碁全球發布會 端全線新品 04:102020/10/22 產業．科技 新北市中小學營養午餐弊案 3校長遭判決撤職 10:162020/10/22 社會 新聞透視》美反中槓桿支點 台應保持敏感 04:102020/10/22 政治要聞 花蓮烤漆廠清晨遭祝融 300坪廠房付之一炬 10:542020/10/22 社會 《產業》香格里拉台北遠東飯店 連4年蟬聯最佳商務飯店 07:432020/10/22 財經 盤中零股交易降低投資門檻 富邦證:有助小額投資 10:122020/10/22 財經 和泰盃烈火純青技能競賽 10月30日報名截止 04:102020/10/22 財經要聞 《產業》車輛相關三展 秀車電肌肉 08:172020/10/22 財經 中信台灣夢版圖 增至28據點 陪伴偏鄉孩童長大 04:102020/10/22 金融．稅務 社會熱門新聞 洋男友愛拍性愛片 台女分手後慘成全球知名色情網站女主角 - 社會 獨／獲知詹江村性侵完整詳情 昔戰友杏仁哥大怒：以後不會合作 - 社會 老公去超市一次就吃顆「威爾鋼」 兩手空空返家遭妻持槌敲死 - 社會 社區公園、活動中心、車道遭法拍 斗六漢記住戶急如熱鍋螞蟻 - 社會 男友手機相簿見「駕駛座肉色照」 她驚問：這是什麼？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。