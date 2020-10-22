許多人羞於談「性」，因此常獲得錯誤資訊而不自知，兩性專家許藍方近日在「可樂研究社」Youtube影片中分享「性方面常見的的8個問題」，其中包括用可樂洗陰道、血精發生的原因、男女結紮等問題，並打臉「縱慾過度會導致腎臟壞掉」的說法。

一、沒戴套內射用可樂洗來的及？

當然不行。女生的陰道很敏感、脆弱，不要用可樂沖洗；此外若射完之後，補喝可樂也來不及，因為這是兩個不同的身體系統，而精子除非是被射到可樂裡面，才有可能被可樂殺死。

二、攝護腺肥大是否會影響射精？

不會。雖然射精跟排尿都是從尿道口出來，但因為射精的孔在前列腺的下方一點點，因此根據前列腺肥大的程度，會壓到尿道，但不會影響到射精。

三、每周打手槍或是愛愛的次數？

想要打手槍或是愛愛都可以，只要對方也有性行為的意願，就去做吧！但不可能短時間射精3次，因為此時出來的不是精液，而是血或空氣。

四、太久沒射精對性器官有影響？

不會。不射的原因是要看你是否有其他心裡或生理因素，導致你不射或不舉。

五、縱慾過度可能會讓腎臟壞掉？

做愛太多，腎臟不會壞掉！做愛會傷腎，在中醫裡面腎並不是指一個器官，但的確做任何事情都是要節制，太多都不好。

六、為何會噴出「紅紅的」血精？

如果是因為在短時間內射出太多次，的確有這種可能，但也有可能是攝護腺發炎，或者是泌尿道感染，如果有不舒服的狀況，請立刻就醫。

七、生理期來為什麼不能喝咖啡？

咖啡中的咖啡因會刺激子宮收縮，一般是建議女性生理期間最好不要喝咖啡，但若只是喝一點點的話，其實也沒有關係。

八、結紮後脾氣會變得比較暴躁？

不會！因為無論是男女結紮都只是把通道關起來，對身體的荷爾蒙機制、跟身體身理的機制不影響，不會暴躁也不會發胖。但男生結紮較女生容易、安全，所以才會說男生做比較好。

(中時新聞網)