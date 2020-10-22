針對基隆市提出的北北基重劃議題，新北市長侯友宜自稱新北是「蛋白區」、北市是「蛋黃區」，引發熱議；民進黨新北市議員何博文今在議會提及環狀線經營權話題，痛批侯友宜沒拿出該有的態度，甚至抱持自認邊陲地帶的「蛋白心態」，自己給自己侮辱；對此侯友宜說，蛋黃吃多也不好，他喜歡吃蛋白。

何博文質疑，環狀線雙北簽的是行政契約，解約根本不用錢，但現在新北每年支付3600萬的行政手續費給北市，希望侯友宜對新北市民的關鍵決議，應拿出該有的態度，「別眼睜睜看著新北環狀線繼續流血流3年，北市不痛不養，繼續給你虧損下去。」

何博文說，他與侯友宜一樣有收回環狀線的共同目標，但是侯友宜應該展現收回的態度，不該說新北市是蛋白區，「蛋白區就是邊陲區，是種侮辱欸！」

侯友宜說，新北市要做大事，不管蛋白、蛋黃都要攜手合作，蛋黃吃多也不好，他就喜歡吃蛋白，蛋白有健康有營養。

侯友宜解釋，3年合約期到了一定要收回，這不是「爭」而是要「收回」，柯文哲提南環北環最快2029年興建，這些問題不著急一時。不管怎樣新北捷運席次真的太少，既有的事實交通部都很清楚，也善意的說希望新北席次能多一點，中央會找個時間協調，盼新北能多增加3席、5席。

(中時 )