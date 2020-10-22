美國總統大選進入最後階段，民主黨總統候選人拜登次子「郵電門」爆發後，最新美國總統大選民調顯示，拜登支持度下滑2個百分點，不過仍舊贏過川普，兩人究竟誰會勝出，仍是外界相當關注的一件事。對此，北市議員王世堅在政論節目中則是斷言，「拜登是敗相已露...」。

王世堅在政論節目「新聞面對面」中說，「其實拜登現在很清楚，拜登是敗相已露，那為什麼整個時局還沒有大的扭轉，因為恨的力量，永遠大過於愛的力量，也就是說美國普遍這三年半以來，很多人、多數階層他們恨透川普，那川普雖然有很多缺點，可是我們台灣是旁觀者，我們在旁邊看，其實我們大家認為即便川普很多缺點，可是我們認為應該要有一個真小人，也不要一個偽君子啊。」

王世堅指出，可是問題是這牽涉到的還有包括國家利益在裡面，美國是世界警察，美國強跟大到可以影響全世界其他國家政局，「我認為拜登是迴避的多...」；他也說，最後一場辯論，只要川普能夠氣定神閒，以他這四年來涉獵全球事務、對國政及世局的嫻熟之了解，「其實他贏拜登很多，吃拜登夠夠，我認為川普會贏。」

最後，王世堅也說，「我認為在未來這兩個禮拜確實是關鍵，川普很可能還會勝選的原因，是因為上週川普策略很清楚，藉由打加州、紐約州，打這些人生勝利組的州，給這些農業州、美國藍領的看，進而拉抬搖擺州支持度，他非常有機會可以技術性打倒民主黨拜登。

(中時新聞網)