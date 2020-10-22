樹林五甘心社區長照機構慶祝重陽節，與樹林救國團、獅子會舉辦「九九重陽節，濃濃敬老情」活動，邀請新北市議員洪佳君、樹林區區長王坤南與日照中心平均85歲的失能失智長輩跳健康操、做心靈繪畫。王坤南表示，區公所和在地議員都大力推動長輩照顧事務，相信未來新北市會成為長輩的快樂天堂。

五甘心社區長照機構22日舉辦重陽節活動，與樹林救國團、獅子會成員一起頒獎給日照中心的24位長輩，贈送環保杯套、環保杯，並帶領長輩一起做健康操，洪佳君與長輩手貼手做運動，也一起做心靈繪畫課程。她表示，自己相當肯定日照夥伴的用心，五甘心日照中心旁邊剛好是樹林衛生所，智能衛生、日照結合的服務非常棒，長輩既可以享受運動處方的服務，也可以多運用新北動健康的智慧大平台。

王坤南則特別感謝社區發展協會和在地社團對長輩的關心，他說無論是在樹林區或是新北市其他地區，在搭配市政府和相關的局處配合，跟民間組織、議員的大力推動下，我們新北市未來將會成為長輩的快樂天堂。

五甘心社區長照機構執行長范袺雯表示，中心是混合型照顧服務，不會特別將失能、失智長輩隔開，會讓所有長輩一起互動，除了讓照護老師看到長輩的活動狀況，也可以營造家的感覺。目前中心在板橋、樹林、新莊都有據點，未來希望把品質做得更好、服務更多在地長輩。

(中時 )