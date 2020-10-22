受到新型冠狀病毒肺炎疫情衝擊，讓國內農民生產農產品出口大量受阻，國產香蕉今年盛產又因外銷量減，造成供過於求現象，導致價格皆連下跌，因此新北市議員陳啟能及三重地方仕紳為助國內蕉農，特別向新北市果菜運銷股份有限公司認購6000公斤、136000元的香蕉，全數捐給三重、蘆洲區共19所國小以及附設幼兒園。

新北市議員陳啟能表示，今年因為疫情影響造成農產品出口不彰，許多的農作蔬果產量供過於求，為紓解農友香蕉滯銷的壓力，這一次認購的所有香蕉全數轉贈學校分送學生，讓學童們一起關心農友狀況，是很棒的社會教育方式，鼓勵家長能一起購買香蕉或農產品舒緩產銷狀況，也呼籲國人多吃台灣農產品有益身體健康。

新北市果菜運銷股份有限公司董事長劉來通接著說，感謝陳啟能議員、新北市大三重家長會長協進會、三重義消分隊、三重分局義刑分隊認購大量香蕉，香蕉其實是水果之王，吃香蕉能讓人很快樂喔！另外也具有防癌效果、安定情緒、含有豐富的鎂、鉀、強化胃黏膜，幫助消化、抗性澱粉高、低熱量點心，有助減重等六大要點，一根香蕉的熱量為100卡左右，約等於1／3碗飯，還可做為填肚子、補體力的低熱量點心，是學生食用非常好的水果。

新北市政府教育局主任督學蘇珍蓉也代表三重、蘆洲區所有受贈學校表示，非常感謝陳啟能議員以及熱心團體，贈送學童香蕉除了讓學童能享用國產健康蔬果之外，也讓所有學童有機會上一門社會教育的課程，懂得發揮愛心關心蕉農香蕉產量過剩狀況，對學童教育更能融入生活寓教。

(中時 )