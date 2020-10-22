CIA前高層官員波利馬羅普洛斯（Marc Polymeropoulos）受訪

繼美國外交人員和情報幹員在古巴，中國大陸和俄羅斯等國遭神秘攻擊，導致腦部受傷之後，如今又傳出，有中情局（C.I.A）高層在澳洲和台灣遇襲的消息。

據《紐約時報》（The New York Times）21日報導，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）面對有關政府掩蓋的指控，周三回應說，當局仍在調查40多名美國外交人員在古巴和中國大陸神秘致病一事。他說，政府已投入龐大的資源．想釐清相關事件，可是尚未獲得完整的分析。

不過，據《瀟灑》（GQ）雜誌報導，曾負責中情局在俄歐祕密活動的波利馬羅普洛斯（Marc Polymeropoulos）說，自從2017年12月，也就是他還48歲時，在莫斯科的飯店內遭受神秘攻擊，以致嚴重暈眩，飽受偏頭痛之苦後，他只好退休，也因此改變了一生。

雖然他已退休，但仍繼續和中情局在維吉尼亞朗里（Langley）總部的朋友和同事聯繫，而他們所說的事引起他警覺。

類似的攻擊持續在全球各地發生，兩名由於未獲授權，而要求匿名的消息人士透露，2019年秋天，兩名從事秘密任務的CIA高層官員到澳洲，去與當地的情報機構官員會面。當他們在澳洲飯店房間時，都聽到怪聲，接著頭部感受到壓力，並不斷有耳鳴，感到噁心暈眩。隨後他們到台灣會見當地情報官員，結果在飯店房內時，又出現同樣的狀況。

如今中情局幹員已見怪不怪，他們稱這種現象為「轟頂」（getting hit）。據這些消息人士說，這類攻擊變得愈來愈大膽。事實上，其中一名在澳洲和台灣遇襲的中情局官員，是局裡5名階級最高的官員之一。

由於類似事件層出不窮，中情局朗里總部召集小組，開始展開海外調查。而調查人員認為，受害者遭受的腦傷是由可穿透牆壁和窗戶，從遠距離攻擊目標的微波武器所造成。

在中國大陸遭神秘攻擊的美國人員受訪

事實上，從2017年起，波利馬羅普洛斯就領導幹員阻撓俄羅斯的行動，加上前蘇聯和俄羅斯發表了許多微波引發生物效應的科學文獻，因此調查人員認為，俄羅斯或許是幕後黑手。

(中時新聞網)