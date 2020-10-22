台北市立第二殯儀館正在進行二期工程，將興建館舍、擴建地下停車場，力拚市長柯文哲2022年卸任前完工，但議員王浩22日質疑，建完二殯的目的就是要廢一殯，但柯卻隱晦不提，讓它成為北市永遠解決不了的毒瘤。民政局長藍世聰答覆，會朝向廢除一殯，但還有點困難，要再看看。

「一殯是北市永遠解決不了的毒瘤！」王浩指出，二殯二期工程預計2022年完工，但在前市長郝龍斌時期，就說二殯改建完後，就要廢除一殯，他也希望廢，但拆不拆、廢不廢，柯任內都不提，可是二殯二期仍持續在蓋，要在卸任那年完工。

王浩質疑，一殯不廢，導致工務局、交通局有筆預算被卡住，就是市府要將建國高架橋下民權東路的匝道拓寬，但他擔心拓寬後，車輛會糾結在一殯門口，成為交通死結，所以他反對匝道拓寬，但柯該決定的不決定，不該說得話都亂說，所以他今年要把二殯預算統統暫擱。

議員李慶元也說，市府應直接面對一殯何去何從的問題，不能等生米煮成熟飯、暗度陳倉完後，才突然宣布二殯改建完了、來廢一殯，「否則這是在將我們大安、文山區民一軍！」

李慶元強調，市府很清楚改建二殯就是要取代一殯，但大安、文山區很委屈，淪為「整體殯葬專區」，環保葬、公墓、私墓、靈骨樓、二殯火化場與冰櫃，都在大安文山；倘若將一殯廢掉改成「殯葬商業專區」，他倒沒意見，因葬儀社決不會賠錢。

「會朝向廢，但還很困難！」藍世聰回應，二殯二期完工後，一殯是否廢，目前沒人敢決定，因還沒去做太大的評估，當然很多中山區里長及居民都希望遷走，現在距二殯改建完工還有2年，會再看看，這是很難下的決定，包括殯葬專區等，都會再檢討。

(中時 )