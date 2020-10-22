大陸科創版截至10月21日，據Wind數據指出183家上市公司中，共有12家公佈第3季季報業績，揭露率6.56％。其中11家淨利潤年增率增長，占比91.67％。此外有66家科創板公司公佈第3季業績預告、揭露率36.07％，其中有超過4成公司預喜。機構人士認為總體業績符合預期，其中科創板第3季季報中景氣度較高的電氣設備、醫藥生物、電子板塊受關注。

華輝創富投資總經理袁華明也認為，從已公佈數據來看，科創板企業第3季季報整體不會差。另外下周大陸官方「十四五」規劃應會繼續強調擴大內需和經濟轉型，對科創板企業也相對有利。綜合起來，科創板中近期調整充分、第3季季業績表現突出或是「十四五」政策利多類型可短期重點關注。

據《21世紀經濟報導》引述博時科創板3年定開混合基金經理肖瑞瑾表示，在公司品質研究上認同行業龍頭觀點，傾向從3到5個行業中挑選龍頭。他說在這類公司的選擇上，有2個特點值得關注。首先是業務永續性，也就是商業模式和公司產品的可持續性；其次是公司外延性，幾年之後能否再造一個相同體量的公司，公司商業模式和產品能否實現橫向擴張，或找到第二成長曲線。

(旺報 )