雙北環狀線之爭愈演愈烈，台北市長柯文哲甚至放話新北是在「刷聲量」，民進黨新北市黨團今在新北市議會總質詢，怒嗆柯文哲是「跳梁小丑」，老是把侯友宜當「細漢」，民調最後一名欺負第一名，黨團更送給侯友宜萬聖節糖果，喊話柯文哲「不要在搞鬼了」；侯則緩頰說，柯市長個性快人快語，很多話不是有意的。

廖宜琨指出，柯文哲從年初的垃圾大戰、水肥大戰、微笑單車2.0、捷運環狀線經營權，不斷欺負新北市和侯友宜，侯卻自稱兩人是好兄弟、好朋友，但根本「說都說兄弟，做都做自己」。

廖宜琨痛批，侯友宜大柯文哲2歲，怎麼感覺柯文哲比較像大哥，環狀線該收回就要提早收回，不然就找新北66位議員跟柯文哲抗議，侯友宜身為新北400萬人首長，民調高居六都第一，說話有份量，不該總是讓柯單面放槍，「民調最低的最後一名欺負第一名」。

市議員彭佳芸也替侯抱屈說，雙北成功爭取世壯運主辦權，柯一早在臉書ｐｏ出與侯友宜互動影片，影片中柯在化妝、侯友宜在幫他按摩，如此戲謔的影片，侯友宜老是用大肚量包容他，才能跟柯溝通、協調，「會不會覺得自己被當細漢，實在忍辱負重？」

侯友宜說，柯市長個性快人快語，可能是無心的，很多時候要互相包容體諒，這是做人的基本態度，但他的內心堅定永不放棄；至於被稱像柯文哲「小弟」，侯則笑笑說，「沒關係，他當大哥就當大哥，沒關係。」

(中時 )