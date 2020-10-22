美國大選進入倒數，民主黨總統候選人拜登父子捲入醜聞案；民進黨前立委林濁水表示，拜登不辯不退，民調雖下滑，卻只是小跌；可見川普有多麼不受美國人信賴。更可嘆的是可見美國這個國家問題有多嚴重。

林濁水今天在臉書指出，拜登家族醜聞排山倒海，居然主流媒體不報，拜登團隊不迎擊，這太離奇了。

他說，更離奇的，在西方國家任何侯選人出這樣狀況，必大敗無疑，幾乎沒有不退選的，現在拜登不辯不退，民調雖下滑，卻只是小跌，而川普得利極有限，結果拜登居然還小幅領先。

他認為，可見川普有多麼不受美國人信賴。更可嘆的是可見美國這個國家問題有多嚴重。

他表示，更詭異的，這一切都將地大幅增加中美未來關係走向緩和的難度，不管誰當選都一樣。

拜登父子醜聞事件，遭美國總統川普揶揄，拜登之子韓特有一部「來自地獄的筆電」；並隔空施壓司法部長巴爾在選前採取行動，對涉及「重大貪腐」的拜登父子啟動調查。

(中時 )