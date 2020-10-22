檢測設備廠致茂(2360)今年以來業績維持成長態勢，第三季營收45.55億元，比第二季的38.28億元季增近19%，今年1~9月合併營收113.54億元，年增率20.39%。

致茂電子預計將於29日(下周四)舉行線上法人說明會，公布第三季獲利以及第四季展望。

致茂今上半年獲利約10.54億元，年增約37%，每股淨利為2.53元。公司先前預估下半年營收成長主要來自於測試設備事業體，其半導體/Photonics測試解決方案為主要成長動能。

隨著AIoT之快速發展及高速運算晶片(HPC)應用大幅提升，將有助致茂今年於半導體相關檢測設備之營收成長。量測及自動化檢測設備將於下半年推出新一代電力電子檢測設備，進一步提升高功率及相關功能性檢測能力，聚焦於綠能科技產業，如電動車，及5G/伺服器等相關之電力電子測試需求。

致茂第二季營收及獲利持續增長，稅後淨利5.8億元，季成長24%，每股盈餘為1.4元。上半年總合併營收為72億元，較去年同期成長20%；合併毛利率50%；淨利10.54億元，年增37%，每股淨利為2.53元，優於去年同期的1.87元。

(時報資訊)