台美供應鏈重組，卻傳出美國貿易代表署USTR針對雙邊BTA洽談態度生變，經濟部次長陳正祺上午澄清，USTR是說現在還沒有準備好，並不是不跟台灣談，這是非常不一樣的，目前推動BTA時機最好，尚需加把勁推動。

經濟部上午在行政院會提出「全球供應鏈重整下的台美夥伴關係」報告，其中指出供應鏈重組已是不可逆轉的趨勢，台美間的經濟合作，已經從過去的相互貿易與投資，走向更進一步的供應鏈整合時代。

蘇揆聽取報告後說，未來雙方若能結合彼此的優勢，在供應鏈重整上加強合作，相信一定可以創造出「讓台灣再起」、「讓美國經濟壯大」的巨大經濟效益。

蘇揆也指示，台美供應鏈合作，可以從最具互補性、最有利的部分優先推動、在經濟部報告中提出的四大面向，包括「半導體、通訊、AI等尖端科技產業」、「綠能及創新產業」、「健康戰備產業」，以及「開發全球市場」，是現階段最具潛力、也可預期有龐大效益和長期願景的策略性合作領域。台美之間可以透過貿易或對彼此的投資，建立戰略夥伴關係，來追求雙方各自希望達成的目標。

經濟部報告時也以電動車領導品牌特斯拉供應鏈為例，強調整車的產品在美組裝，但關鍵零組件來自台灣製造比例也相當多，呼應美方「製造業重返美國」的訴求。此外，台積電規劃到美國投資設廠，就近掌握客戶需求與市場發展趨勢，也是台美企業在尖端科技領域，互惠合作的指標性案例。

陳正祺也補充說，有關創新產業產業，例如台灣跟思科已進行5G 開放網路研究，Google及Amazon 都在台灣設立研發中心，由此可看到台美合作不是只有在製造業方面，而是已轉入下世代數位轉型合作。

他並說，在健康戰備產業合作方面，因美國在製藥研發各方面雖然非常強，仍需要台灣在醫療器材、及各種製造能量的互補，疫情更凸顯台灣可在非常短時間內組成口罩國家隊，所以台灣製造能量及靈活性也可跟美國互補 。能源轉型預計2025年有50％是天然氣，過去主要從中東進口，現在分散採購，從美國進口量每年增加，可分散風險。此外，美國的發電機技術也跟台灣是互補的，奇異在台投資要設天然氣發電廠，對我能源轉型有非常大幫助，台美產業互補也為下世代數位轉型有好的基礎展望。

不過，對於近期傳出USTR針對台美雙邊BTA態度生變，陳正祺特別澄清，USTR是說現在還沒有準備好，並不是不跟台灣談，這是非常不一樣的，而且要談貿易協定，是台灣從加入WTO以來的政府政策，多年來不斷推動，其中目前的時機是最好，政府還需加把勁來推動。

(中時 )