臉書發文截圖。（圖／翻攝自臉書「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」）

罷免高雄市議員黃捷行動如火如荼進行中，「鳳山清捷行動本部」於9月25日宣布，二階段正式啟動，當天更舉辦車隊掃街遊行，也指出目前聯署已達3萬份。鳳山清捷隊表示，為因應第二階段中選會有可能的剔除，將爭取送出4萬份以上。今日罷捷總部公告，將在10月25日發動機車隊遊行高雄，里程將達13.2公里，屆時官方粉專將會全程直播。網友預言，「貪食蛇」再現高雄可能性極大。

臉書粉絲專頁「鳳山清捷行動本部」今日發出公告：「台灣光復是我們台灣人最無比的榮耀，光復健康、光復自由是我們台灣人最基本的要求，這週日十月二十五日下午三點鳳山清捷隊將發動機車隊遊行高雄。高雄人拒絕吃瘦肉精，高雄要堅持零檢出！台灣人拒絕獨裁政府，台灣要堅持自由權！食安是基本的，健康是自己的，自由是人民的，民主是我們的！為了自己基本的健康和自由，人民勇敢站出來！」

「鳳山清捷行動本部」更指出：「集結時間：十月二十五日下午兩點；集結地點：高雄市選舉委員會 前面（鳳山行政中心公有停車場旁邊）；遊行時間：下午三點至傍晚六點；遊行里程：13.2公里。」並明確表達訴求有三：「光復節，台灣無比榮耀；反毒豬，捍衛人民健康；挺中天，捍衛媒體自由（屆時官方粉專將會全程直播）。」

消息一出，有網友回應：「貪食蛇又要再現高雄了！」「庶民的力量！」「你罷我的韓，我罷你的捷」、「快罷免掉，看到就討厭」、「打掃乾淨，清潔門窗，桌面，垃圾，通通清掃乾淨，丟到垃圾堆」、「要還給高雄人一個清明的政治環境」。

(中時新聞網)