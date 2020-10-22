李姓男子開自小貨車行經嘉義縣大林鎮中坑，車子突然故障，他將車子停在電桿旁，未放置警示標誌，約1個半小時後劉姓騎士騎機車經過，閃避不及，撞上自小貨車，傷重不治，法官依過失致人於死罪，判李男5月徒刑，得易科罰金。

今年1月6日下午1時20分許，李男開小貨車載友人途經大林鎮中坑36K處，車子拋錨熄火，他將車子停放在電桿旁，同日下午2時51分許，劉某騎普通重型機車，看到小貨車時已閃避不及撞上，致劉某第1頸椎錯位、肺挫傷，送醫後延至1月8日上午不治。

法官審理，依本案路權，劉某是肇事主因，李男是肇事次因，且交通部總局車輛行車事故鑑定也認為，小貨車占用部分車道停車，且未依規定於車輛後方5公尺至30公尺的路面上擺放車輛故障警示標誌，影響行車安全，是此案肇事次因。

法官依過失致死罪判李男5月徒刑，如易科罰金以1000元折算1日，約15萬元。全案可上訴。

(中時 )