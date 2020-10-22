大陸銀保監會黨委委員、副主席梁濤22日在2020金融街論壇年會「金融合作與變革」平行論壇上表示，互聯網金融風險的形勢得到了根本好轉。全國實際營運的P2P網貸機構已經由高峰時期的5000家壓降到9月底的6家，且借貸規模及參與人數連續27個月下降。

此外，威脅金融安全的「灰犀牛」也得到控制，前3季新增房產貸款占全部新增貸款的比重，較去年同期下降了3.7個百分點，同時配合地方政府化解隱性債務，近3年來銀行保險機構累計增持地方債券11兆元人民幣。

梁濤說，下一步將繼續堅決貫徹大陸國務院的部署，把風險評估得更全面，措施準備得更充分，堅決守住不發生系統性金融風險底線。

根據《北京商報》引述梁濤指出，具體推動完善公司治理機制，抓住金融穩定的主要矛盾，防止影子銀行反彈回潮，加大不良貸款處置力道，嚴厲打擊非法金融活動，深化中小銀行改革和化解風險，防範金融市場異常波動，加大金融反腐力度，嚴厲打擊風險背後的利益勾連和關係紐帶。

(旺報 )