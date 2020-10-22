今年金馬獎獲得「最佳劇情長片」等6項提名的《親愛的房客》，20日晚間在基隆舉辦特映會，邀請到身兼導演及編劇的鄭有傑、戲中演員陳淑芳親自出席，鄭有傑導演以一句「基隆，我回來了！」做為開場，除講述拍片的靈感及過程，更感謝前來觀影的熱情民眾，並特地獻上電影原聲音樂CD，感謝拍攝期間基隆市政府及各界的協助。

鄭有傑說，《親愛的房客》全片有80％以上場景都在基隆拍攝，主場景設定是可以看得到基隆港的家；他認為基隆是一個很美的城市，有著遼闊的港灣、沿著山坡而建的房子，好似提供了漂泊的旅人一個安全而溫暖的避風處，藉由基隆特殊的景觀，表達男主角內心對一個歸屬感的渴望，「有歸屬感的地方，就是家」。

鄭有傑更透露，在寫劇本的過程中一度卡關，為散心便獨自坐火車到基隆，一個人坐在虎仔山地標公園的椅子上喝酒，呆望著基隆港，從傍晚一直到入夜，不知為何，忽然想起已不在人世的父親，而痛哭了一場。在慢步走下山坡的路上，覺得這個城市充滿了情感和包容，讓他被觸動而有種被擁抱的感覺，當下便決定選擇基隆作為主場景。

基市府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，基隆市原本就有著山海及港口美景，再加上這幾年來市府團隊積極推動各項重大建設，讓基隆市在城市蛻變的過程中，展現許多新舊交替之際無法言喻的特殊人文風情。

「非常歡迎各界好友都能來基隆拍片！」曾姿雯說，加上市府協拍的友善服務，吸引許多影視團隊相繼到基隆取景拍攝，相信一定也會像《親愛的房客》一樣找到靈感及不同鏡頭下基隆的全新樣貌，也預祝此片能在金馬獎中大獲全勝。

《親愛的房客》在今年第57屆金馬獎中，除入圍「最佳劇情長片」外，還入圍了「最佳導演」（鄭有傑）、「最佳男主角」（莫子儀）、「最佳女配角」（陳淑芳）、「最佳原著劇本」（鄭有傑）及「最佳原創電影音樂」（法蘭）等；7月舉行的台北電影節中，莫子儀更已搶先摘下影帝獎座。

(中時 )