新屋女跌落永安岩岸 消防火速救援 14:082020/10/22 中時 黃婉婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 44歲羅姓女子昨日晚間跌落新屋一處岩岸。（翻攝照片／黃婉婷桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 昨天晚間，44歲羅姓女子因情緒低落前往永安海灘附近散心，卻不慎摔落於岩岸處，桃園市消防局接獲報案後，立即派救護人員趕抵現場，幸好羅女意識清楚、未有明顯外傷，送醫救治後已無大礙。 本案發生於21日晚間7時許，羅女在新屋區臨海路上散心時，不慎摔落於海灘邊的岩岸處，救護人員獲報趕抵時，由於羅無明顯外傷、意識清楚，便先給予心理支持，後用長背板固定羅女身軀，送往衛生福利部桃園醫院新屋分院救治，恢復情形良好。 (中時 ) #岩岸 #新屋 #人員 #救護人員 #救治 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小金門擱淺海龜恢復健康 23日重返大海 18:292020/10/21 生活 花蓮烤漆廠清晨遭祝融 300坪廠房付之一炬 10:542020/10/22 社會 南投送風機故障 2人隧道昏迷險送命 04:102020/10/21 社會新聞 害嬰溢奶亡 保母一審判賠631萬 04:102020/10/21 地方新聞 新聞早班車》逾3000萬人提前投票 民主黨領先 07:112020/10/21 政治 同心護台喚起美國出援 04:102020/10/21 時論廣場 山難事件増 嘉縣消防局添購輕裝高山擔架 17:492020/10/21 寶島 印籍移工昏倒無呼吸 鄰居急送派出所救回一命 15:412020/10/21 社會 新屋保生宮靈驗 百味籤救世 04:102020/10/21 地方新聞 引進電動骨針 存活率破2成 04:102020/10/20 地方新聞 社會熱門新聞 洋男友愛拍性愛片 台女分手後慘成全球知名色情網站女主角 - 社會 獨／獲知詹江村性侵完整詳情 昔戰友杏仁哥大怒：以後不會合作 - 社會 老公去超市一次就吃顆「威爾鋼」 兩手空空返家遭妻持槌敲死 - 社會 社區公園、活動中心、車道遭法拍 斗六漢記住戶急如熱鍋螞蟻 - 社會 男友手機相簿見「駕駛座肉色照」 她驚問：這是什麼？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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