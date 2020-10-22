昨天晚間，44歲羅姓女子因情緒低落前往永安海灘附近散心，卻不慎摔落於岩岸處，桃園市消防局接獲報案後，立即派救護人員趕抵現場，幸好羅女意識清楚、未有明顯外傷，送醫救治後已無大礙。

本案發生於21日晚間7時許，羅女在新屋區臨海路上散心時，不慎摔落於海灘邊的岩岸處，救護人員獲報趕抵時，由於羅無明顯外傷、意識清楚，便先給予心理支持，後用長背板固定羅女身軀，送往衛生福利部桃園醫院新屋分院救治，恢復情形良好。

(中時 )