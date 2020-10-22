統一超(2912)7-ELEVEN聯名店再添一家！統一超7-ELEVEN「SNOOPY史努比聯名店」二號店門市預計在10月23日於北車商圈的7-ELEVEN鑫華福門市亮相，這也是第二家的SNOOPY史努比主題門市。

繼開幕不到半年即吸引上百萬人次造訪的「SNOOPY史努比聯名店」，統一超「7-ELEVEN X SNOOPY史努比聯名店」二號店門市預計於10月23日於北車商圈的7-ELEVEN鑫華福門市亮相，統一超表示，「7-ELEVEN X SNOOPY史努比聯名店」二號店門口保留經典的大頭店招，騎樓天花以藍、綠兩大色系的史努比溜滑板加上GO Green的立體燈箱，象徵一起環保愛地球。走進店內，可以看到用繽紛色彩呈現出peace、love、recycle的設計牆面，在貨架區天花板特別以SNOOPY史努比躺在地球上的全新圖素帶出愛地球的涵義，此外，粉絲最愛的史努比以及胡士托(WOODSTOCK)立體造型天花板、牆面上的紅色狗屋場景、美式復古工業風的休憩用餐區甚至大型黃色校車的商品展示區，都將在二號店經典重現，快一起來進入史努比的幻想世界。

統一超9月合併營收為221.06億元，月減2.35%，年增2.63%，為歷年同月新高，累計第3季合併營收為678.03億元，季增10.26%，年增2.6%，為單季歷史新高，累計前9月合併營收為1923.46億元，年增0.64%。

展望10月，統一超表示，迎接中秋、雙十連假、萬聖節商機，整合線上與線下資源培養OPENPOINT熟客生態圈，行動隨時取線上支付首次推出會員首購金額加碼5%活動，線下延續三大支付工具立折活動；季節轉換日夜溫差大，掌握體感商機，陸續推出多樣化的商品與服務，持續架構被消費者依賴的服務平台，滿足消費者多樣化需求。

(時報資訊)