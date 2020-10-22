新竹47歲陳姓獸醫從2006年起到2019年間，多次將名下高檔進口車投保高額「失竊險」及「丟車賠車附加險」，再將車輛藏匿及製造假車禍方式詐領保險金，前後多達8案，其中3案成功詐領780萬餘元保險費，台北地檢署偵查中，陳男繳回700多萬元「贖回」黑色保時捷，檢方22日依詐欺、偽造文書罪起訴陳男。

陳男2006年報竊一輛福特休旅車，成功獲得70萬元理賠後，開始食髓知味，先以前女友名義購買奧迪A6名車，然後在台中、台南報失竊，但前女友不肯配合出面申請理賠，陳嫌乾脆將車過戶到自己的名下，重施故技得手148萬元。

陳男並找來廖姓友人，充當公司及另一輛奧迪A6的人頭，由廖男成功請領失竊險221萬元；甚至將妻子的A4過戶到廖男名下，陳嫌再開車擦撞，以製造假車禍方式請領到2萬6000元保險金。

去年陳男又以失竊一輛奧迪S6為由，向保險公司請領到323萬元的失竊險，並買了一輛保時捷要求保險公司須支付丟車陪車險。警方3月3日警方搜索陳男，查扣到保時捷、奧迪A6、S6各一輛、膛線刀、改造手槍1把、子彈5顆、銀行存簿、金融卡等贓證物。

累計陳男車輛「被竊」達8次，詐保至少3次，成功詐領780萬餘元保險費，檢方依詐欺、偽造文書，違反《槍砲彈藥管制條例》等罪將陳男起訴。

(中時 )