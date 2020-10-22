林子博深夜痛哭發文。（圖／翻攝自林子博-我們這一家臉書）

49歲香港無綫前娛樂新聞主播林子博和太太董燕君結婚17年，兩人育有15歲女兒和11歲兒子，夫妻倆鶼鰈情深，去年董燕君卻傳罹患罕見疾病「平滑肌肉瘤」，上月林子博發文求助募款，希望能到台灣治病，沒想到昨(21日)林子博透露妻子不敵病魔走了，他看似堅強，深夜卻發文崩潰問「怎麼讓眼淚停下來」。

林子博28年前出道，曾演出電影《烈火戰車》，並在無綫娛樂新聞台擔任過粵語主播及外景記者，17年前他和太太董燕君結婚，生下一子一女湊滿「好」字。2013年林子博上節目《星夢傳奇》時，透露結婚當年因經濟狀況，沒有能力給老婆買鑽戒，深情告白感動了英皇鐘表珠寶主席，贊助了一枚近港幣10萬元的戒指，讓夫妻倆圓夢。

然兩年前董燕君突感身體不適，進手術房切除息肉後，隔年確診斷罹患惡性腫瘤，且是第4期，又稱平滑肌肉瘤，在醫藥費重擔下，工作方面又傳來噩耗，電視台決定不跟林子博續約，林子博上月發文希望募集善款，到台灣接受「免疫細胞治療」，救愛妻一命，張衛健也幫忙轉發。

昨林子博在臉書痛心宣布董燕君病逝，對岳父岳母表示愧疚，未來會扛下照顧兩個小孩的責任，昨深夜他情緒潰堤，寫下：「看著你離開時，我沒有太多的淚水，還以為自己已有充足的心理準備，但當靜下時才發現，原來我還未Ready～到底怎樣才可以令眼淚停下來」，令人鼻酸。

(中時新聞網)