長期跟桃園市政府動物保護處合作的「新屋貓舍義工團」，21日發文痛批動保處，除志工照核發數極少外，近日最後一名志工身分還遭開除，團隊甚至被下令不得勸募，悲嘆「我們救不了新屋收容所的貓咪了」。

新屋貓舍義工團怒訴，動保處不僅不讓民眾探視傷、病貓，還不准義工發布任何影像，想申請帶貓外出就醫，一次卻只能帶3隻出門，救援效率極低，且動保處管理志工的規範一改再改，不少「不符規定」的義工都已開除，最後僅存的一名也在近日被取消資格。

新屋貓舍義工團指出，連在收容所服務15年的義工，至今仍未取得合格志工證明，合法成立公益團體與勸募字號，卻也被動保處檢舉，無法支付愛貓的糧食與醫療費用，讓眾人感嘆「曾幾何時，一起努力救援大桃園貓咪的義工團，變成桃園市政府的敵人？」

面對質疑，動保處簡任技正曾國鼎澄清，2018年更改「桃園市動物保護教育園區收容動物中途申請計畫」後，2年來共核發39張志工證，目前並無志工被取消資格，即便有違條例也僅有口頭告誡。今年的招募已在9月開跑，共有36人通過初審，第二階段則會在年底結束。

曾國鼎表示，新屋貓舍義工團的募款行為、字號的確合法，但勸募文案與照片都曾提及公部門，形式上不夠妥當，現已行文至衛福部，待後續解釋釐清；至於探視傷、病貓，考量到過多人走動會影響貓咪生活，義工須填寫申請書，再由獸醫師陪同才能上樓看貓。

(中時 )