直接讓大戶牽線搶股票，金管會恐對康和證券開罰。金管會主委黃天牧與證期局局長張振山22日在立法院透露，康和證提供3位大戶可直接連線證交所的高速區域網路，在下單時可更快速搶到股票，在公平待客上疑有內控缺失，目前正請康和證說明，未來不排除開罰。

黃天牧亦表示，考慮對所有可在證交所機房設主機的券商，進行清查，了解是否有類康和證事件，即有提供部分大戶直接連線，造成對其他客戶不公平的情事。

張振山表示，每家券商都可自主決定在證交所機房租用位置，設置主機，即下單速度會比主機設置在外，要層層轉接要快速，同時券商也可依客戶貢獻度，提供大戶的下單路線直接連接其主機，康和證符合直接連線的大戶有17位，但最後只有3位連結到機房主機。

這是櫃買中心在查核時發現康和證有對待客戶不公平的問題，並對康和證開罰60萬元，但金管會目前正在調查此案，要求康和證提出說明，再決定是否進一步開罰。

(工商 )