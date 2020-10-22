由前新聞局長鍾琴的公民監督平臺舉行的「民主論壇、自由開講」，將於10月24日、25日於中正紀念堂自由廣場舉辦全民開講活動。國民黨立委鄭正鈐今邀請鍾到立院開記者會，鍾琴表示，政府對媒體的壓迫箝制步步進逼，尤其針對10月26日中天換照聽證會，呼籲大眾前兩天站出來力挺言論自由，26日當天則會轉戰立法院外向立法院表達人民心聲。

鍾琴表示，國內各界已發起多項抗議活動，藉以表達捍衛媒體監督權及新聞自由的嚴正立場，無數知識份子及庶民百姓都覺得要永展站出來捍衛臺灣的民主體制與言論自由，不容掌權者肆意操弄，毀害臺灣民主法治根基，

鍾琴指出，過去四年來，正規廣電媒體在政府伸長手臂、無所不用其極的箝制與影響下，幾乎所有涉及政治訴求的街頭抗爭，都只有以小眾為主的自媒體膽敢報導，這次竟然輪到正規媒體被凌虐、甚至斬首的空前危機。

鍾呼籲關心言論自由的社會賢達、意見領袖、不同政黨人物站出來一起宣揚民主法治制衡及媒體第四權的觀念，並要求NCC拿開髒走，把電視遙控器的選臺權完整交還給人民。

前駐紐西蘭大使介文汲表示，對於行政院長蘇貞昌之前拿馬政府關掉年代綜合臺來反駁，介認為完全不能對比，年代是「綜合臺」，但政府現在可能關掉的卻是「新聞臺」，新聞臺是滿足人民知的需求的，是表達言論自由的重要媒體。全世界沒有民主國家會做這種事，現在只有第三世界的威權國家才會做出把新聞臺關掉這種事。

介文汲表示，政府講了很多理由，非常會狡辯，但是國際人權法裡面定義人權最主要構成部分就是言論自由，言論自由代表你腦袋裝了什麼，也就是在保障人民思想的自由，而歷史上執政者都會用不同理由阻止人民有自由思想表達，所以自由民主的國家才需要媒體第四權的力量監督制衡。

介批評政府，今天的政府還有制衡嗎？有行政中立嗎？大部分媒體都被民進黨買通，或是迫於民進黨的淫威，只會監督在野黨不監督執政黨，現在唯一監督執政黨的就中天，把中天關掉這社會就只剩一種聲音。

(中時 )