2020天貓雙11全球狂歡季21日凌晨0時啟動預售，首小時參與人數較去年預售首小時增加超過1倍，300多個品牌的預售成績已超過去年預售首日全日成交額。據淘寶天貓數據顯示，天貓雙11啟動預售的首小時之間，美妝、個人護理、服裝鞋包、手機家電、家裝家居及旅遊出行成為消費熱門類別。

從21日凌晨0時開跑之後，淘寶天貓消費者比拼手速下單，開售第1秒21萬套芙麗芳絲（Freeplus）一款潔面用品即告售罄；1分鐘內玉蘭油（OLAY）一款熱銷精華的預售量也突破1萬瓶。

當預售的前15分鐘之間，6500套雷蛇（Razer）一款特製滑鼠悉數賣光。不少海外品牌連夜調整策略，向外地總部申請空運調貨，應付龐大的消費需求。同時2020天貓雙11今年也帶來了「雙」重時段，售賣期除了11月11日之外，還新增了11月1日至3日。

此外，今年直播經濟在疫情下茁壯發展，21日0時至0時10分內，短短10分鐘，由淘寶直播引導的成交額，已經超過去年天貓雙11預售的全日成交。單計美妝行業，在預售開放首小時便有最少12款產品在淘寶直播錄得超過億元人民幣引導成交額。

(旺報 )