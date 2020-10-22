109學年HBL高中籃球聯賽資格賽本周六開打。（高中體總提供）

109 學年度HBL高中籃球甲級聯賽資格賽，周六在苗栗巨蛋體育館、苗栗大倫國中體育館兩地進行，男子組31 隊爭奪8席預賽資格，被喻為資格賽「大魔王」的松山高中分在E組，將是各隊最防備的隊伍，女子組共9隊參賽，新學年成立的花蓮海星高中女籃挑戰甲級賽場，要努力爭取4張晉級門票。

資格賽最受矚目的是6屆冠軍「綠色神盾」松山高中，上學年聯賽在12強外卡賽敗給南湖高中，是自101學年後首度無緣八強，球隊擁有傲視HBL的212公分「雙塔」于泓翔、于泓凱等高三好手，球隊默契更成熟，資格賽表現將是一大焦點。

今年首闖HBL資格賽的海星高中男、女籃以及彰化成功高中男籃，沒有室內球場的海星高中，球隊成員近八成是原住民，男籃於107學年度締造HBL乙級四強隊史最佳成績，今年夏天積極備戰，長耀盃擊敗花蓮高中為挑戰甲級賽場打下一劑強心針，新學年力拚首勝開胡，更放眼預賽門票；彰化成功高中過去5年在乙級賽場拚戰，新學年前SBL台啤張銘峰加入教練團，為球隊首闖甲級資格賽添一臂之力。

本季HBL資格賽期間進入苗栗巨蛋體育館觀戰的球迷，只要打卡、粉絲團按讚就可獲得入場好禮，僅2000份送完為止；10月31日萬聖節當天12點40分更帶來搞鬼特輯，贈送限量1000份限量HBL萬聖節貼紙，大會也配合中央疫情指揮中心防疫要點，請觀戰球迷遵守防疫措施，入場配戴口罩、並採取實名制登記進場，現場也將配有紅外線熱像儀測量體溫。

109學年HBL資格賽贈送限量萬聖節貼紙好禮。（高中體總提供）

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