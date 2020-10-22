北市一名獸父3年前與10歲親生女兒、妻子同睡套房，卻以每周2次的頻率撫摸女兒尿尿的地方，還辯稱是女兒不去學校唸書，害怕被他修理，才編造謊言誣陷他，但法官拒絕採信，依86個對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，應執行有期徒刑8年，可上訴。

判決指出，獸父自2017年12月28日起到隔年10月25日，平均每周2次的頻率，扣除中間女童曾住院3天共計86次強制猥褻行為，每次判刑3年4月，應執行徒刑8年。

獸父辯稱，她曾跟女兒說「再不去讀書，就算妳打113報案，爸爸也不怕，回來會修理妳，才會引發女兒不滿，向學校老師虛構自己遭猥褻。而事實上，只有用棉被壓住女兒的身體，並未伸手觸摸下體。

法官傳喚學校輔導老師作證，女童繪製全家福圖畫，在爸爸頭上畫叉叉，經老師詢問，女童呈現焦慮的感覺，說出「不想回家」的原因，全家同住套房，她睡在地板，當爸爸用手摸她尿尿地方，大喊「不要這樣」，次數多到她記不起來，女童因而罹患創傷及壓力症候群。

女童說，獸父會用身體壓住她，讓她無法動彈，有時隔著褲子，有時伸進去，母親在旁都有看到，並未制止。

法官認為，若非女童親身經歷，無法編造出獸父的行經，輔導老師詢問和法院審理，都能說出相同的內容，獸父行為，為滿足一己性慾，堪稱泯滅人性、顛倒倫常，同時重創女兒身心，應執行刑8年。

(中時 )