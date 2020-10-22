國民黨反對蔡政府開放美國萊豬進口，國民黨立法院總召林為洲今在臉書表示，「不想吃萊豬，支持拜登凍算！」對此，民進黨團幹事長鄭運鵬暗酸，林為洲可能最近在黨內有點逆風，所以要反美一下來平衡，但拜登當選就沒有美豬美牛壓力的說法，他認為是笑話一則。綠委林俊憲也說，國民黨對外交的認識，幼稚到不忍嘲笑，勸國民黨主席江啟臣要林為洲收回這句話，也請約束黨內同仁以後少對國際事務發言，免得把全台灣拖下水。

針對林為洲反美豬美牛開放進口，表態呼籲支持美國民主黨總統候選人拜登當選，鄭運鵬表示，過去美國民主黨歐巴馬執政時期，就一再要求台灣，這是美國認定的國家利益，所以即使民主黨當選也不會改變，這才是正確的理解和正確的國際觀。

林俊憲表示，林為洲日前才說中國大陸「不承認中華民國就是敵國」，最新力作直接宣布支持拜登，直接公開宣布支持拜登，認為拜登選上就可以迴避美豬議題，整篇文章滿滿都是吐槽點。

林俊憲提到，江啟臣日前才質疑蔡政府在美國總統選舉押寶特定候選人，當時已反駁政府從來沒宣布支持誰，也不可能這樣做，結果藍營馬上有人出來力挺拜登，林為洲身為立法委員，他的說法難道不會被誤認是台灣國會立場嗎？

林俊憲說，不論川普或拜登當選美國總統，當然會以美國利益為優先，怎麼會幼稚到靠押寶來迴避美豬議題，這本來就是兩國間的貿易問題談判，難道換個人美國就不會希望我們開放。

(中時 )