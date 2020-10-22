新竹科學園區一名科技公司的產品研發技術副理在7年前離職日當晚，惡意將公司電腦硬碟D槽的業務資料全部格式化，刪除許多公司內部重要資料，公司事後發現後控告該副理，新竹地院初審時依罪證不足判無罪，但高等法院最終依鑑定結果、證人證詞判處6月徒刑，可易科罰金18萬元。

該副理自2010年9月任職公司產品研發技術副理，工作約3年後，於2013年遭公司資遣，不料他在離職日當晚7點多將當時他在公司使用、屬公司財產的電腦硬碟D槽予格式化，讓公司許多業務資料都被刪除，公司事後發現後隨即委託技術人員對電腦進行搶救資料，並對該副理提告。

法院表示，該副理當時使用的電腦經鑑定後，確定當時未遭到污染，法務部調查局、內政部警政署刑事警察局之鑑定結果未受影響，確定該電腦D槽硬碟確實於當天晚上遭格式化。但新竹地院一審時表示，該公司無法證明刪除的資料與公司業務的關聯性，因此判該男無罪；但經上訴後，高等法院認為該男罪刑明確，依無故刪除他人電腦的電磁紀錄罪將周改判6月徒刑，可易科罰金18萬元，仍可上訴。

(中時新聞網)