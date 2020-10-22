台中市議員張廖乃綸22日於教育文化業務質詢，要求教育局提高幼兒園裝設監視器，透過提升幼兒園監視器裝設率確保幼兒安全，同時應重視教學專業及教保員情緒管理。教育局長楊振昇表示，市府正草擬補助幼兒園裝設監視器的草案，因監視器是保障孩童安全的重要途徑，不能忽視。

張廖乃綸說，台中市公立幼兒園家數有243所，目前已經裝設監視器的有179所、有64所尚未裝設，裝設率為73.66％。私立幼兒園529所，已裝設監視器有301所，裝設率56.89％，合計公私立幼兒園監視器為62.17％。幼兒園監視器的裝設位置、裝設密度也不一樣，有的幼兒園只裝門口，有的幼兒園教室內外都有裝設。

張廖乃綸說，立法院修正【兒童及少年福利與權益保障法】，增訂「托嬰中心應裝設監視錄影設備」，使得要求托嬰中心全面裝設監視器於法有據，但幼兒園的部分目前還沒有法源依據；市府不要總是等中央，要先有因應方案，在不影響老師的教學專業及隱私的狀況下，提升幼兒園監視器裝設率。

教育局長楊振昇表示，市府正草擬補助幼兒園裝設見士氣的草案，監視器是保障孩童安全的重要途徑，不能忽視。市府也會加強稽查，多花一些人力查察，及早發現異狀，至於監視器的裝設位置和密度，也會和家長及業者、老師溝通，找到一個最佳的平衡點。

市議員張廖乃綸提醒教育局，要加強輔導教保人員的情緒管理，因為監視器不可能拍到每一個地方，看不見的地方也很重要。教育局長楊振昇表示，教育局都會定期舉辦研習活動，後續也會持續精進。

(中時 )