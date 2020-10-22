道奇外野手貝茲接殺勇士隊的深遠飛球。（大聯盟臉書）

今年世界大賽的比賽場地全球人壽球場(Globe Life Field)上演多次外野手沒收全壘打的精采鏡頭，由於球場寬廣且圍牆較低，遊騎兵外野手賈羅(Joey Gallo)說過這是「投手天堂」。這是德州遊騎兵新落成的主場，造價超過11億美元，曾因外型難看被球迷狂酸。

大聯盟官網指出，道奇外野手貝茲(Mookie Betts)身高175公分，他跳起來之後手套仍可以高過全壘打牆，可見全球人壽球場的圍牆不甚高。貝茲原本就是外野金手套，國聯冠軍賽也在這座球場，他接得不亦樂乎，隊友貝林傑(Cody Bellinger)也在中外野表演相同的美技。

遊騎兵7月復賽的時候就發現這問題，秋信守敲出的「開季第一轟」硬生生被洛磯外野手韓普森(Garrett Hampson)跳起來帥氣接殺。往後多隊打者也吃了相同的虧。

著名的打者障礙例如紅襪芬威球場、雙城標靶球場都有左外野或右外野全壘打牆極高的特色，全壘打撞上去只剩二壘打。相較之下遊騎兵主場全壘打牆較低，沒想到也對打者不利，因為這讓外野手有更多機會成功阻擋。話雖如此，今年是縮短球季，樣本數還太少，全球人壽球場是否打者墳場，還得經過更多時間考驗。

(中時新聞網)