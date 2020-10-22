台中市大甲區8旬吳姓老翁日前獨自騎單車至農田工作，過了吃飯時間仍未返家，家屬報警協尋，警方進行地毯式搜尋未果，隔天各單位紛紛加入協尋，經過48小時，終於在空屋及圍牆內找到人，老翁身體失溫極為虛弱，緊急送醫救治。

大甲警分局指出，吳姓老翁日前獨自騎單車至農田工作，但未如往常返家用餐，家屬四處尋人至夜深後仍未見返家，緊急至日南派出所協尋表示，老翁雖高齡，但體格十分健壯，不可能無故走失。

老翁在田野間跌倒受困兩天，幸運獲救緊急送醫。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

日南所所長邱量虔立即指派警員黃翊豪、洪書偉全力協助，並通報各單位積極協尋，除全面調閱失蹤地點周遭路口及商家、住宅等監視器外，立即帶領同仁至案發地點進行地毯式搜尋，礙於天色昏暗及轄區幅員遼闊，地形崎嶇陡峭等不利因素，搜救直至深夜2時才收隊。

但為把握救援黃金時間及希望，隔日清晨再度指派警員接續至失蹤地點周邊尋找，適地形特性採用棋盤式搜尋並過濾附近農地搜索。經過兩天兩夜48小時，被眼尖警員洪書偉發現，老翁因踩空而跌落在佈滿雜草重生的空屋及圍牆內。

老翁也因日夜溫差大，導致失溫身體極為虛弱且有外傷，救護單位緊急將其送醫搶救，老翁奇蹟似生還，搶救回寶貴生命，家屬得知消息後壓抑不住喜悅情緒激動落淚，不斷感謝警方的積極搜索讓他們團圓。

大甲警分局長李建興表示，民眾家中若有高齡老人或容易走失家屬，除了平日多加留意，亦可攜帶小型定位器型手機或載具、穿戴防走失手鍊或在隨身衣物繡上聯繫方式，協助尋獲者能夠快速聯繫家屬，讓親愛的家人平安返家，避免發生意外。

(中時 )