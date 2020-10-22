北富銀在國慶日10月10日上線後ATM、網銀、行動APP頻出包，引發多名立委關切。立委洪孟楷22日在財委會上質詢，北富銀的報告金管會收到後是否會有裁處？金管會主委黃天牧回應，銀行數位轉型升級是必要的，金管會處理過程要拿捏，若動輒重罰「銀行會不敢轉型」。目前不只已派檢查局去檢查，也已要求銀行公會訂定數位轉型通案準則，降低出錯率。

洪孟楷表示，北富銀換新系統後天天有問題，雖然在今年五月、九月都有來金管會說明新系統轉換情形，上線前也有測試，為何還是出問題？他進一步質詢，若北富銀22日沒送出報告或是沒有針對此次問題檢視、敷衍了事，有什麼處置？

黃天牧指出，北富銀核心新系統上線的確有做許多準備工作，但還是發生問題，已要求提報告，期限是今日，目前還沒收到，但金融業是高度監理，且這是公眾事項，相信會準時送到，在事情發生後，已派檢查局去檢查，他們的狀況有充份掌握，

銀行局局長莊琇媛指出，北富銀核心系統轉換，發生與其他系統在介接時不順利，或當初設計時不能相容的問題，五月、九月來報告時金管會就有不斷提醒測試，所以有做平行測試、壓力測試，目前推測應是壓力測試有些情境不周全，至於細節要等報告才知道。

黃天牧表示，這次北富銀系統轉換，ATM的問題很快就解決了，主要在跨行交易部份有3,000位客戶受影響，他強調，銀行數位轉型升級是必經之路，處理過程要拿捏，動輒重罰銀行會不敢轉型，已要求銀行公會訂轉型通案，讓轉型銀行有一致規定去做，降低出錯的機率。

立委江永昌也質疑，近一個月內發生5起ATM故障造成的糾紛，爭議包含吃錢、吞卡、關機等狀況，爭議金額一共5萬7千元。在發生糾紛的5台ATM中，甚至有1台仍在使用Windows 7系統。根據行政院國家資通安全會報技術服務中心2019年12月的報告，Windows7作業系統已沒有更新的修補程式，且系統弱點數量達1,283個！保管大量現金的ATM至今仍使用弱點重重的舊系統，金管會卻不督導、不要求銀行改善，如何維護民眾的財產安全？

黃天牧表示，表示系統問題是銀行自己決定選擇策略，並承諾會進行查辦。

(工商 )