愛爾蘭網紅「THE GO HOUSE」由一群年輕男女組成，主要前進各式豪宅進行拍攝，近日他們來到都柏林（Dublin）的某處豪宅拍片，意外錄到陌生人嘿咻的模樣，不但引起網友熱議，還登上各大新聞媒體。

THE GO HOUSE 15日於Instagram與Tik Tok上傳一支影片，畫面中，團隊成員卡蜜拉（Andrea Camila）、戴葳特（Shauna Davitt）和蕙蘭（Lauren Whelan）等人依序登場，他們在屋前的廣場隨著音樂扭動身體、甩髮熱舞，從黑漆漆的背景來看，時間點應該是晚上。

影片釋出後，許多網友都沒把重點放在三個人的舞蹈，因為後方有一間亮著燈的房間，床上有兩個人正在做愛做的事，前後搖擺約10秒，而大片落地窗也將床戰畫面錄得一清一楚，有網友推判THE GO HOUSE可能為了衝點擊率和製造話題，故意設計這個橋段。

在 Instagram 查看這則貼文 Just having fun... @ thegohouse 分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 15 日 上午 7:42 張貼

根據英國媒體《Dailymail》報導，THE GO HOUSE創辦人之一布朗（Jake Browne）回應，他們並沒有刻意設計床戰，是不小心錄到的，但也證實被該豪宅屋主要求在周二上午11點前搬離；據悉，THE GO HOUSE成員們住在這幢價值高達200萬歐元（約新台幣6789萬元）的豪宅裡，事情發生後他們心情低落，陸續在社群網站抒發情緒。

(中時新聞網)