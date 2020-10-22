政府開放美豬美牛為的是與美簽署BTA(雙邊貿易協定)，但想簽成，光靠這些並不夠。立委今天直指，接下來光是基因食品與稻米關稅讓步就不好談，且美方基於公平性會要求解決對美貿易順差問題。對此王美花說，會再增加對美「黃小玉(黃豆、小麥、玉米)」、天然氣採購。

民進黨自家立委江永昌今天在立法院經濟委員會關切，美國USTR(貿易代表署)今年出具的台灣貿易障礙報告，可不只有美牛美豬，還有關稅、基因改造食品、稻米、酒類、農藥殘餘量、智慧財產權、營業秘密等，「這怎麼去突破啊！光美牛美豬有多少效果？」

他認為，光是與人民健康有關係的基因改造食品、稻米關稅，這兩項衝擊就相當大。以農產品來說，我對美出口是6億美金，進口38億美金，都不好談。

王美花回應，美牛美豬是優先中的優先，拜訪美國參眾與兩黨議員，都說這前提無法解決很難幫我講話。至於稻米，就她了解沒有問題，這主要出在外國對我們機制不容易理解，這個都有進展，也會說明。

除了民生議題得讓步外，江永昌也提出重要的美台「貿易逆差」問題。台出口到美國有400多億美金，它們來台有300多億。以今年前7個月，台灣對美就增加30億美元順差。美方會把公平放在最重要，不知經濟部對這逆差順差有何作為？

王美花說明，第一個重視是順差或逆差是否為公平競爭下造成，二是我們制度相當透明可信賴，美中貿易戰跟資安有關的，回台直接出口到美國，才增加對美貿易量，這是合理轉移。

但她也坦言，後續有在注意，要如何增加對美與台灣市場。像是黃小玉食品、天然氣採購都會再對美增加，其他還有美國商機日媒合等。天然氣我們未來發電占比需要到50％，本來就要分散採購適度平衡，確實需要更多來源。

(中時 )