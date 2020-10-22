台中市議會教育文化業務質詢，市議員張瀞分關注歷史建築的管理與修復問題，並要求市政府對歷史建築及古蹟要妥善修復、活化再利用，不要荒廢養蚊子，埋沒它原有的價值。

張瀞分說，根據台中市政府文化資產處的資料，台中市目前有51處市定古蹟、118處歷史建築，另外，還有3處紀念建築，共計172處，其中112處屬公有權、52處屬私有產權，另外還有8處是公私產權都有。

文化局長張大春說，在豐原區有2處古蹟及10處歷史建築，目前頂街派出所已經修繕完成，萬選居也正修繕中，還有部分歷史建築位於學校中或屬私人財產。

張瀞分指出，豐原區有好幾個歷史建築都尚待修復，其中，位於市府陽明大樓旁的市定古蹟【營林所台中出張所宿舍】及歷史建物【豐原林務局宿舍群】，遲遲沒有修復，周邊民眾抱怨已經影響市容觀瞻，甚至衍生治安問題，此外，【原葫蘆墩圳入水口】旁就是自行車道，觀光客很多，市府也應該盡速處理，不能不管不顧。

張大春表示，市定古蹟【營林所台中出張所宿舍】及歷史建物【豐原林務局宿舍群】，都是林務局所有，中央應該做為地方的模範，希望林務局盡快編列經費修繕再利用。至於【原葫蘆墩圳入水口】，文資處表示，產權屬國有財產署，入口處下方在921大地震時受損，因為水流沖刷必須等河川局整治河道後，才能進一步修復。

(中時 )