台北市交通局裁決所22日公布，據統計至今年10月14日止，未滿18歲無照駕駛機車有3372件、1141人，其中最高的為38件，經查該案未在期限內繳交6000元罰鍰，以最高罰9000元，未來若要考駕照，必須先繳清34.2萬元及參加114小時道安講習課程。

未滿18歲無照駕駛，一旦被攔查，除了將被處分罰鍰至少6000元外，駕駛人及其監護人或法定代理人還必須接每次3小時的受道路交通安全講習。

根據統計，至今年10月14日止，有3372件、1141人未滿18歲無照駕駛機車，同1人件數前5大分別是38件最多，接下來為37件、36件、34件及33件。

裁決所長蘇福智表示，曾處理過1名未滿18歲無照駕駛機車，遭舉發11件，日前在母親陪同下結清6.6萬元罰鍰，因孩子半工半讀需以機車代步遭舉發，如今孩子滿18歲要考駕照，依規定繳清罰鍰並接受11次道安講習。

他說，社會安全網針對無照累犯統計，經比對將由社會局、教育局及警察局少輔會針對個案關心，另已建議交通部將考照年齡下修至16歲。

(中時 )