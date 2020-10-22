好萊塢男星馬修麥康納(Matthew McConaughey)原以浪漫喜劇奶油小生聞名，近10年積極追求轉型演技派，2013年終於以《藥命俱樂部》拿下奧斯卡影帝，之後接演《華爾街之狼》、《星際效應》等大片，再度驗證他身為演員的實力，而向來爽朗正向的他，近來推出自傳《Greenlights》，竟揭少年時期的恐懼秘密，18歲時遭陌生男子打昏拖進車內性侵，這事瞞了30年才公開。

馬修麥康納推出自傳，在書內坦承面對至今人生路的一切，誠實得讓人心疼，對於性關係，男神坦言自己15歲就破處，但他出身虔誠的基督教家庭，當第一次發生時，「當時我深信我會因為婚前性行為下地獄」，而18歲時，馬修面對人生至痛，遭一名男子暴力打昏，事後發現自己被拖到一台車子的後車廂，慘遭性侵。

但馬修麥康納表示，他始終沒把自己當作受害者看待，選擇樂觀面對人生，「我有太多證據證明這個世界希望我能活得快樂」，但對於性侵受到傷害，他有實際作為，馬修麥康納贊助母校德州大學的「消弭性侵」計畫，派接駁車接送深夜回家的同學們。

而馬修麥康納也在書中罕見提到已過世的爸爸，他說爸媽2度離婚，但最後還是結婚，並走到最後，自己就是在父母第三度結婚後出生的，他說爸爸曾跟哥哥們開玩笑，說自己如果死掉，「肯定是在跟你媽滾床單的時候」，結果1992年傳來噩耗，馬修爸爸真的是「馬上風」心臟病發猝死，他收到媽媽的通知整個腿軟，完全不敢相信老爸會一語成讖。

(中時新聞網)