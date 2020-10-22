行政院會上午聽取原民會報告「長照2.0原住民族文化健康站推動情形」，蘇揆呼應蔡英文總統談話，強調蔡政府是有史以來最照顧長者的政府；在原民長照的部落文化健康站，從2016年不到1億元，到今年的10億多元，已成長10倍。

蘇揆表示，蔡政府可說是有史以來最照顧長者的政府，自2016年起推動長照2.0，所投入經費，由原本不到50億元，逐年成長到今年已達440億元，足足成長8倍，明年更編列近530億元，要來健全高齡照顧體系。

蘇揆並說，在普設部落文化健康站的財源上，也從比較不穩定的公益彩券回饋金，自2018年起改由長照基金來挹注。已從2016年的不到1億元，增加到今年的10億多元，足足成長10倍。

此外，蘇揆也提及，文健站布建站數從121站成長到433站，或是服務人數也從4259餘人成長到1萬3000餘人，也足足成長了3倍；照服員人數也從344人增加至近1200人，薪資方面則從每個月1萬5000元提升至3萬3000元，政府加倍提升薪資待遇，並且積極改善文健站的空間與周邊設施，過去4年已投入16億元，未來4年再投入16億元，讓長輩們在文健站活動時能更加舒適安全。

蘇揆並說，去年11月他就核定「優化偏鄉醫療精進計畫」，5年投入近10億元，希望根本性的穩定醫師人力，希望讓公費醫師願意長留久任。今年4月，他再核定55歲以上的原住民長者，都可以獲得政府補助裝假牙，不再僅限中低收入的原住民，最高補助3萬元，從方方面面來強化對原住民的健康與長期照護。

(中時 )